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Іранська Iran Khodro планує
вивести автомобіль Dena на...

Іранська Iran Khodro планує вивести автомобіль Dena на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:24

Іранська Iran Khodro планує вивести автомобіль Dena на...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Iran Khodro Company (IKCO, Іран) планує вивести автомобіль Dena на український ринок.

Дивися повний текст Іранська Iran Khodro планує вивести автомобіль Dena на український ринок.
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