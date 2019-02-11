Також у 2019 році розпочнеться будівництво лікарні швидкої допомоги на правому березі.
Дивися повний текст У Києві побудують дві лікарні.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 11:08
У Києві побудують дві лікарні
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Дивися повний текст У Києві побудують дві лікарні.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:09
Сразу две ликарни майбутнего одним махом легким мановением предвыборной руки. Кто больше?)))
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