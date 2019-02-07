Податок на нерухомість сплачується раз на рік.
Дивися повний текст Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 11:12
Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:13
На редкость информативная статья, не смотря на то, что краткая, респект тому на сайте, кто делал.
Одно добавление, 55,8 грн за метр - это максимально возможная оплата налога, местные советы имеют право установить меньше, и часто это делают.
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