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Податок не нерухомість:
що заплатимо у 2019

Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:12

Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019

Пропонуємо до обговорення:
Податок на нерухомість сплачується раз на рік.

Дивися повний текст Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:13

На редкость информативная статья, не смотря на то, что краткая, респект тому на сайте, кто делал.

Одно добавление, 55,8 грн за метр - это максимально возможная оплата налога, местные советы имеют право установить меньше, и часто это делают.
freeze
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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