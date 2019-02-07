Податок на нерухомість сплачується раз на рік.
Дивися повний текст Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 11:12
Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:13
На редкость информативная статья, не смотря на то, что краткая, респект тому на сайте, кто делал.
Одно добавление, 55,8 грн за метр - это максимально возможная оплата налога, местные советы имеют право установить меньше, и часто это делают.
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:10
Re: Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019
У меня тетка в трехкомнатной квартира с площадью 70 с чем то метров. На пенсии. После химического производства Радикал пенсии как кот наплакал. Для того чтобы оплатить жкх и особенно отопление пошла уборщицей на АЗС на минималку. Теперь она еще обрадуется что нужно за лишние метры платить.
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:16
freeze
Все бы ничего, но с матчастью у автора туговато. Цифра 55.80 грн. не соответствует действительности (смешали в кучу размер з/п за прошлый год и ставку налога за этот).
В действительности в 2019 г. физлица будут платить налог за 2018 г. и ставка будет 37.23 грн. за метр (1% от мин. з/п в 2018 г.). А ставка для юрлиц, которые в текущем году будут оплачивать налог за 2019 г., составит 62.60 грн. за метр (1.5% от мин. з/п в 2019 г.). Ставки приведены для Киева.
А в остальном, да - все верно...
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:25
У нее размер налога за 2018 г. получится всего-то около 400 грн. за год. Понятно, что для пенсионера это тоже деньги, но все же сумма мизерная.
При этом с вероятностью в 99.99% платежка ей не придет, т. к. документы на квартиру у нее явно старые (до 2012 г.) и в реестрах недвижимости, откуда налоговая черпает данные, не отражаются. Так что платить пусть не переживает лишний раз...
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:28
В Одессе я в прошлом году платил за жилую недвижимость по ставке 0,1 % - 3,2 грн за лишний метр. Не знаю, что будет в этом году, надо поискать.
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:36
freeze
0.1% - очень даже гуманный тариф. Можно только порадоваться за одесситов!
Но, к сожалению, действительность такова, что с каждым годом размер платежа будет увеличиваться и уже лет через 5 - 10 суммы этого налога не будут такими мизерными, как сегодня.
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