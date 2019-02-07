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Податок не нерухомість:
що заплатимо у 2019

Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:12

Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019

Пропонуємо до обговорення:
Податок на нерухомість сплачується раз на рік.

Дивися повний текст Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:13

На редкость информативная статья, не смотря на то, что краткая, респект тому на сайте, кто делал.

Одно добавление, 55,8 грн за метр - это максимально возможная оплата налога, местные советы имеют право установить меньше, и часто это делают.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:10

Re: Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019

У меня тетка в трехкомнатной квартира с площадью 70 с чем то метров. На пенсии. После химического производства Радикал пенсии как кот наплакал. Для того чтобы оплатить жкх и особенно отопление пошла уборщицей на АЗС на минималку. Теперь она еще обрадуется что нужно за лишние метры платить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:16

freeze

Все бы ничего, но с матчастью у автора туговато. Цифра 55.80 грн. не соответствует действительности (смешали в кучу размер з/п за прошлый год и ставку налога за этот).
В действительности в 2019 г. физлица будут платить налог за 2018 г. и ставка будет 37.23 грн. за метр (1% от мин. з/п в 2018 г.). А ставка для юрлиц, которые в текущем году будут оплачивать налог за 2019 г., составит 62.60 грн. за метр (1.5% от мин. з/п в 2019 г.). Ставки приведены для Киева.
А в остальном, да - все верно...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:25

  p_a_l написав:У меня тетка в трехкомнатной квартира с площадью 70 с чем то метров. На пенсии. После химического производства Радикал пенсии как кот наплакал. Для того чтобы оплатить жкх и особенно отопление пошла уборщицей на АЗС на минималку. Теперь она еще обрадуется что нужно за лишние метры платить.


У нее размер налога за 2018 г. получится всего-то около 400 грн. за год. Понятно, что для пенсионера это тоже деньги, но все же сумма мизерная.
При этом с вероятностью в 99.99% платежка ей не придет, т. к. документы на квартиру у нее явно старые (до 2012 г.) и в реестрах недвижимости, откуда налоговая черпает данные, не отражаются. Так что платить пусть не переживает лишний раз...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:28

  Anadonta написав:freeze

Все бы ничего, но с матчастью у автора туговато. Цифра 55.80 грн. не соответствует действительности (смешали в кучу размер з/п за прошлый год и ставку налога за этот).
В действительности в 2019 г. физлица будут платить налог за 2018 г. и ставка будет 37.23 грн. за метр (1% от мин. з/п в 2018 г.). А ставка для юрлиц, которые в текущем году будут оплачивать налог за 2019 г., составит 62.60 грн. за метр (1.5% от мин. з/п в 2019 г.). Ставки приведены для Киева.
А в остальном, да - все верно...


В Одессе я в прошлом году платил за жилую недвижимость по ставке 0,1 % - 3,2 грн за лишний метр. Не знаю, что будет в этом году, надо поискать.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:36

freeze

0.1% - очень даже гуманный тариф. Можно только порадоваться за одесситов!
Но, к сожалению, действительность такова, что с каждым годом размер платежа будет увеличиваться и уже лет через 5 - 10 суммы этого налога не будут такими мизерными, как сегодня.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:02

  Anadonta написав:freeze

0.1% - очень даже гуманный тариф. Можно только порадоваться за одесситов!
Но, к сожалению, действительность такова, что с каждым годом размер платежа будет увеличиваться и уже лет через 5 - 10 суммы этого налога не будут такими мизерными, как сегодня.

Я понимаю если квартира досталась нашару от государства. Но за что платить если квартира приобретена на заработанные? И при зарабатывании также платился налог.
Получается что таким макаром можно ввести налог на длинный мужской половой орган. У кого длиннее Х см тот должен заплатить за каждый лишний сантиметр.
Я понимаю что сравниваю чересчур разное, но смысл то тот же. За что платим?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:10

p_a_l а если человек набрал взяток купил себе квартиру 300 метров. тоже рисковал.нервничал и ему опять взятки брать.рисковать.нервничать.чтоб налог платить. за что платим?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:17

p_a_l
нужно жить по средствам, чего в постсоветской Украине никто не понимает, не получается оплачивать 3-х комнатную квартиру тётке на пенсии, продала, купила две однушки, в одной живёт вторую сдаёт, но да, проще ныть что нечем платить, так как пенсия нищенская.

так для справки, солидарная пенсионная система не призвана обеспечивать все потребности пенсионеров, она призвана поддерживать, так что нужно научится рассчитывать на себя (научится пользоваться теми материальными благами которые есть), не идти на работу за минималку, что бы ныть на пенсии, и откладывать на пенсию с молодости (через недвигу и тд).

пока мышление не поменяется, ничего хорошего не будет.
patriotUA
 
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