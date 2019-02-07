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Податок не нерухомість:
що заплатимо у 2019

Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:17

  patriotUA написав:p_a_l
нужно жить по средствам, чего в постсоветской Украине никто не понимает, не получается оплачивать 3-х комнатную квартиру тётке на пенсии, продала, купила две однушки, в одной живёт вторую сдаёт, но да, проще ныть что нечем платить, так как пенсия нищенская.

так для справки, солидарная пенсионная система не призвана обеспечивать все потребности пенсионеров, она призвана поддерживать, так что нужно научится рассчитывать на себя (научится пользоваться теми материальными благами которые есть), не идти на работу за минималку, что бы ныть на пенсии, и откладывать на пенсию с молодости (через недвигу и тд).

пока мышление не поменяется, ничего хорошего не будет.

Умный?
Я себе на пенсию уже прикупил. Теперь собираем жене на пенсию.
А то что государство кидануло тех пенсов что оттарабанило стажу по 40 лет и нищенствует.
Браво. Не можешь оплатить однушку, купи себе гроб и живи в нем.
Браво. Аплодирую стоя.
Теперь осталось ввести рынок земли и обложить его налогом, чтобы батраки нашару попродавали.

Продать трешку и купить две однушки. Наверно только в Броварах или еще дальше только получится. Если бы при ссср такими умными все были то и книжки не пропали.
p_a_l
 
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