Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019

Додано: Суб 16 лют, 2019 22:29

p_a_l написав: patriotUA написав: p_a_l

нужно жить по средствам, чего в постсоветской Украине никто не понимает, не получается оплачивать 3-х комнатную квартиру тётке на пенсии, продала, купила две однушки, в одной живёт вторую сдаёт, но да, проще ныть что нечем платить, так как пенсия нищенская.



так для справки, солидарная пенсионная система не призвана обеспечивать все потребности пенсионеров, она призвана поддерживать, так что нужно научится рассчитывать на себя (научится пользоваться теми материальными благами которые есть), не идти на работу за минималку, что бы ныть на пенсии, и откладывать на пенсию с молодости (через недвигу и тд).



пока мышление не поменяется, ничего хорошего не будет. нужно жить по средствам, чего в постсоветской Украине никто не понимает, не получается оплачивать 3-х комнатную квартиру тётке на пенсии, продала, купила две однушки, в одной живёт вторую сдаёт, но да, проще ныть что нечем платить, так как пенсия нищенская.так для справки, солидарная пенсионная система не призвана обеспечивать все потребности пенсионеров, она призвана поддерживать, так что нужно научится рассчитывать на себя (научится пользоваться теми материальными благами которые есть), не идти на работу за минималку, что бы ныть на пенсии, и откладывать на пенсию с молодости (через недвигу и тд).пока мышление не поменяется, ничего хорошего не будет.



Умный?

Я себе на пенсию уже прикупил. Теперь собираем жене на пенсию.

А то что государство кидануло тех пенсов что оттарабанило стажу по 40 лет и нищенствует.

Браво. Не можешь оплатить однушку, купи себе гроб и живи в нем.

Браво. Аплодирую стоя.

Теперь осталось ввести рынок земли и обложить его налогом, чтобы батраки нашару попродавали.



Продать трешку и купить две однушки. Наверно только в Броварах или еще дальше только получится. Если бы при ссср такими умными все были то и книжки не пропали. Умный?Я себе на пенсию уже прикупил. Теперь собираем жене на пенсию.А то что государство кидануло тех пенсов что оттарабанило стажу по 40 лет и нищенствует.Браво. Не можешь оплатить однушку, купи себе гроб и живи в нем.Браво. Аплодирую стоя.Теперь осталось ввести рынок земли и обложить его налогом, чтобы батраки нашару попродавали.Продать трешку и купить две однушки. Наверно только в Броварах или еще дальше только получится. Если бы при ссср такими умными все были то и книжки не пропали.

конечно умный, это какое государство кидануло? СССР? там же была скрытая инфляция, деньги были не подкреплены товарами, но за счёт дефицита и фиксированных цен это мало кто видел. так что все претензии к СССР.благо квартир народу надавали, считайте это выходным пособием на пенсию. вот только не все умеют им умело воспользоваться.чем Бровары плохи? или лучше нищенствовать но главное что в столице и в трёшке?не понял при чём здесь рынок земли, или это желание все проблемы в один пост написать?мой посыл жить по средствам. не можешь оплатить однушку - есть вариант переезда в село или в город по меньше. но у нас же все любят статус (понт), что бы не хуже было чем у соседа и любой ценой. но я не понимаю зачем ныть если не получается поддерживать привычный образ жизни? что это за привычка постоянно ждать подачек, а получив их удивляться что раз в 4-5 лет гривна обваливается?