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Податок не нерухомість:
що заплатимо у 2019

Податок не нерухомість: що заплатимо у 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:17

  patriotUA написав:p_a_l
нужно жить по средствам, чего в постсоветской Украине никто не понимает, не получается оплачивать 3-х комнатную квартиру тётке на пенсии, продала, купила две однушки, в одной живёт вторую сдаёт, но да, проще ныть что нечем платить, так как пенсия нищенская.

так для справки, солидарная пенсионная система не призвана обеспечивать все потребности пенсионеров, она призвана поддерживать, так что нужно научится рассчитывать на себя (научится пользоваться теми материальными благами которые есть), не идти на работу за минималку, что бы ныть на пенсии, и откладывать на пенсию с молодости (через недвигу и тд).

пока мышление не поменяется, ничего хорошего не будет.

Умный?
Я себе на пенсию уже прикупил. Теперь собираем жене на пенсию.
А то что государство кидануло тех пенсов что оттарабанило стажу по 40 лет и нищенствует.
Браво. Не можешь оплатить однушку, купи себе гроб и живи в нем.
Браво. Аплодирую стоя.
Теперь осталось ввести рынок земли и обложить его налогом, чтобы батраки нашару попродавали.

Продать трешку и купить две однушки. Наверно только в Броварах или еще дальше только получится. Если бы при ссср такими умными все были то и книжки не пропали.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:18

  p_a_l написав:
  Anadonta написав:freeze

0.1% - очень даже гуманный тариф. Можно только порадоваться за одесситов!
Но, к сожалению, действительность такова, что с каждым годом размер платежа будет увеличиваться и уже лет через 5 - 10 суммы этого налога не будут такими мизерными, как сегодня.

Я понимаю если квартира досталась нашару от государства. Но за что платить если квартира приобретена на заработанные? И при зарабатывании также платился налог.
Получается что таким макаром можно ввести налог на длинный мужской половой орган. У кого длиннее Х см тот должен заплатить за каждый лишний сантиметр.
Я понимаю что сравниваю чересчур разное, но смысл то тот же. За что платим?




Корыто наполнять надо? Надо! Потому что хотелки свиней у корыта меньше не становятся.
За кредиты, которые свиньи нагребли расплачиваться надо? Надо.
А кто корыто наполнять будет? свиньи? Не смешите мои ...
А если учесть, что народ сбривается и доить становится все меньше кого, то доить будут оставшихся, но только больше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:20

  stellassvitonline написав:p_a_l а если человек набрал взяток купил себе квартиру 300 метров. тоже рисковал.нервничал и ему опять взятки брать.рисковать.нервничать.чтоб налог платить. за что платим?


Вы не нервничайте, никто вас не тронет. У нас свои своих не трогают. :mrgreen:
Берите взятки дальше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:29

  p_a_l написав:
  patriotUA написав:p_a_l
нужно жить по средствам, чего в постсоветской Украине никто не понимает, не получается оплачивать 3-х комнатную квартиру тётке на пенсии, продала, купила две однушки, в одной живёт вторую сдаёт, но да, проще ныть что нечем платить, так как пенсия нищенская.

так для справки, солидарная пенсионная система не призвана обеспечивать все потребности пенсионеров, она призвана поддерживать, так что нужно научится рассчитывать на себя (научится пользоваться теми материальными благами которые есть), не идти на работу за минималку, что бы ныть на пенсии, и откладывать на пенсию с молодости (через недвигу и тд).

пока мышление не поменяется, ничего хорошего не будет.


Умный?
Я себе на пенсию уже прикупил. Теперь собираем жене на пенсию.
А то что государство кидануло тех пенсов что оттарабанило стажу по 40 лет и нищенствует.
Браво. Не можешь оплатить однушку, купи себе гроб и живи в нем.
Браво. Аплодирую стоя.
Теперь осталось ввести рынок земли и обложить его налогом, чтобы батраки нашару попродавали.

Продать трешку и купить две однушки. Наверно только в Броварах или еще дальше только получится. Если бы при ссср такими умными все были то и книжки не пропали.


конечно умный, это какое государство кидануло? СССР? там же была скрытая инфляция, деньги были не подкреплены товарами, но за счёт дефицита и фиксированных цен это мало кто видел. так что все претензии к СССР.
благо квартир народу надавали, считайте это выходным пособием на пенсию. вот только не все умеют им умело воспользоваться.

чем Бровары плохи? или лучше нищенствовать но главное что в столице и в трёшке?

не понял при чём здесь рынок земли, или это желание все проблемы в один пост написать?

мой посыл жить по средствам. не можешь оплатить однушку - есть вариант переезда в село или в город по меньше. но у нас же все любят статус (понт), что бы не хуже было чем у соседа и любой ценой. но я не понимаю зачем ныть если не получается поддерживать привычный образ жизни? что это за привычка постоянно ждать подачек, а получив их удивляться что раз в 4-5 лет гривна обваливается?
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