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Київстар закриває
популярний тариф

Київстар закриває популярний тариф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:18

Київстар закриває популярний тариф

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє компанія.

Дивися повний текст Київстар закриває популярний тариф.
R2
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