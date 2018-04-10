Про це повідомляє компанія.
Дивися повний текст Київстар закриває популярний тариф.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 11:18
Київстар закриває популярний тариф
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар закриває популярний тариф.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:28
Дико плюсую до попереднього твердження
доколє
+50грн !
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Додано: Суб 16 лют, 2019 18:04
Поставили в безвыходное положение. Вынужден был перейти на контракт. Но и тут нагло обманули сразу без церемоний. В пакете заявлен домашний интернет. Я проверил возможность подключения лично на сайте по адресу. На следующий день пришел в представительство для заключения договора. Менеджер проверил возможность подключения домашнего интернета и была подписана заявка. После этого позвонил представитель КС и согласовал время подключения кабеля. На следующий день позвонило лицо женского пола и сообщило, что подключения не будет. Посоветовало звонить 460. После пинания с менеджера на менеджера приняли заявку и бросили мне смс с ее номером. До 20-го числа что нибудь родят. Сказать что я удивлен, так нет. Надеюсь , что примут закон о миграции с сохранением номера. Отблагодарю КС непременно.
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