Про це йдеться у коментарі Національного банку України щодо рівня інфляції в січні 2019 року.
Дивися повний текст Борщовий набір у січні дорожчав швидкими темпами - НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:35
Борщовий набір у січні дорожчав швидкими темпами - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борщовий набір у січні дорожчав швидкими темпами - НБУ.
Додано: Суб 16 лют, 2019 18:12
Эти писаки даже не понимают, что в хранилище погодные условия люди делают.
Очередная ложь. Хорошо хоть томос в январе не портится.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Зараз переглядають цей форум: p_a_l, Вкладчик1234 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|