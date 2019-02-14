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Борщовий набір у січні
дорожчав швидкими темпами - НБУ

Борщовий набір у січні дорожчав швидкими темпами - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:35

Борщовий набір у січні дорожчав швидкими темпами - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у коментарі Національного банку України щодо рівня інфляції в січні 2019 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:36

Нацбанк и борщ.
Что общего?
Супрун и оливье.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:12

в январе дорожали быстрыми темами из-за неблагоприятных погодных условий для хранения овощей

Эти писаки даже не понимают, что в хранилище погодные условия люди делают.
Очередная ложь. Хорошо хоть томос в январе не портится.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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