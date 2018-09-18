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«Рено» показали
новий болід (фото)

«Рено» показали новий болід (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:06

«Рено» показали новий болід (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Болід, пофарбований у жовто-чорні кольори, отримав назву R.S.19.

Дивися повний текст «Рено» показали новий болід (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:06

все показали новый болид, но почему-то в новостях только Рено... на правах рекламы?
Tamagoch
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