Болід, пофарбований у жовто-чорні кольори, отримав назву R.S.19.
Дивися повний текст «Рено» показали новий болід (фото).
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:06
«Рено» показали новий болід (фото)
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Дивися повний текст «Рено» показали новий болід (фото).
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:06
все показали новый болид, но почему-то в новостях только Рено... на правах рекламы?
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