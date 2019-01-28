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Лідери за картками лояльності
серед АЗС - дослідження...

Лідери за картками лояльності серед АЗС - дослідження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:10

Лідери за картками лояльності серед АЗС - дослідження...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження проведено компанією Nielsen Holdings plc.

Дивися повний текст Лідери за картками лояльності серед АЗС - дослідження (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:11

Сказки венского леса за деньги,часть 2,ещё более тупая и циничная ложь и заказуха.
somilitark
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