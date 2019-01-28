Дослідження проведено компанією Nielsen Holdings plc.
Дивися повний текст Лідери за картками лояльності серед АЗС - дослідження (інфографіка).
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:10
Лідери за картками лояльності серед АЗС - дослідження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лідери за картками лояльності серед АЗС - дослідження (інфографіка).
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:11
Сказки венского леса за деньги,часть 2,ещё более тупая и циничная ложь и заказуха.
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:14
Re: Лідери за картками лояльності серед АЗС - дослідження...
Всегда когда заправляюсь забываю спросить у кассира: "Есть ли такие "умники" которые платят на этих заправках без так называемых скидок?"
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