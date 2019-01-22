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Газопровід Північний потік-2 побудовано вже наполовину
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Додано: Суб 16 лют, 2019 18:48
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nord Stream 2 AG побудувала понад 600 кілометрів газопроводу Північний потік-2.
Дивися повний текст Газопровід Північний потік-2 побудовано вже наполовину
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