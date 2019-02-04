|
|
Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лют, 2019 18:51
Пропонуємо до обговорення:
Українці у середньому отримують 10 573 грн. на місяць.
Дивися повний текст Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87367
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему