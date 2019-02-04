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Від 60 тис. грн: кому
пропонують найвищу зарплату

Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:51

Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Українці у середньому отримують 10 573 грн. на місяць.

Дивися повний текст Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:00

через пару років цифри значно виростуть (через катастрофічний відтік раб-сили на захід і далі)
greenozon
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