Українці у середньому отримують 10 573 грн. на місяць.
Дивися повний текст Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 18:51
Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату.
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:00
через пару років цифри значно виростуть (через катастрофічний відтік раб-сили на захід і далі)
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:32
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:46
Re: Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату
В обычной реальности. Причём это реальные ЗП даже для неруководящих позиций.
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