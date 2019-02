Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату

Додано: Нед 17 лют, 2019 04:13

oxid201224 написав: Это в параллельной реальности такие зп? Это в параллельной реальности такие зп?



Ну 140 тыс грн это реально топовая в украинском IT зарплата, её получают действительно профессионалы, но это всего 5 тыс $, что вполне реально для Архитекта (лычка после сеньора). 60 тыс грн в IT платят человеку после 3-х лет работы и если он не идиот. Ну 140 тыс грн это реально топовая в украинском IT зарплата, её получают действительно профессионалы, но это всего 5 тыс $, что вполне реально для Архитекта (лычка после сеньора). 60 тыс грн в IT платят человеку после 3-х лет работы и если он не идиот.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.