Українці у середньому отримують 10 573 грн. на місяць.
Дивися повний текст Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 18:51
Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату.
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:00
через пару років цифри значно виростуть (через катастрофічний відтік раб-сили на захід і далі)
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:32
Додано: Суб 16 лют, 2019 22:46
Re: Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату
В обычной реальности. Причём это реальные ЗП даже для неруководящих позиций.
Додано: Нед 17 лют, 2019 04:13
Ну 140 тыс грн это реально топовая в украинском IT зарплата, её получают действительно профессионалы, но это всего 5 тыс $, что вполне реально для Архитекта (лычка после сеньора). 60 тыс грн в IT платят человеку после 3-х лет работы и если он не идиот.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 17 лют, 2019 08:29
Дубль
Востаннє редагувалось SMOKE в Нед 17 лют, 2019 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лют, 2019 08:30
Додано: Нед 17 лют, 2019 08:51
Мне тяжело судить, но по отзывам знакомых, ездивших по всей Прибалтике, то есть имеющих материал для сравнения, более-менее ситуация только в Эстонии. И то нельзя сказать, что живут припеваючи. В Литве и Латвии все более проблемно, и народ готов переезжать не только в Англию или Германию, но и в Эстонию.
Хотя, уровень жизни, безусловно, выше украинского.
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:13
В украинских реалиях, минимум половину зарплаты срезает контора. То, что платят человеку, заработавшему очередную лычку в конторе после 3-х лет работы, может получать человек, окончивший месячные it-курсы, усердно работая на фрилансе 8 часов в день, 5 дней в неделю.
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