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Від 60 тис. грн: кому
пропонують найвищу зарплату

Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:51

Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Українці у середньому отримують 10 573 грн. на місяць.

Дивися повний текст Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:51

Это в параллельной реальности такие зп?
oxid201224
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:00

через пару років цифри значно виростуть (через катастрофічний відтік раб-сили на захід і далі)
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:32

  greenozon написав:через пару років цифри значно виростуть (через катастрофічний відтік раб-сили на захід і далі)

Возможно в Латвии когда-то тоже так думали
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:46

Re: Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату

oxid201224 написав:Это в параллельной реальности такие зп?
В обычной реальности. Причём это реальные ЗП даже для неруководящих позиций.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 04:13

  oxid201224 написав:Это в параллельной реальности такие зп?


Ну 140 тыс грн это реально топовая в украинском IT зарплата, её получают действительно профессионалы, но это всего 5 тыс $, что вполне реально для Архитекта (лычка после сеньора). 60 тыс грн в IT платят человеку после 3-х лет работы и если он не идиот.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 08:30

  Moimir написав:
  greenozon написав:через пару років цифри значно виростуть (через катастрофічний відтік раб-сили на захід і далі)

Возможно в Латвии когда-то тоже так думали

И правильно думали- живут сейчас припеваючи в ЕС. Нам до Латвии ещё подрасти нужно.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 08:51

  SMOKE написав:
  Moimir написав: Возможно в Латвии когда-то тоже так думали

И правильно думали- живут сейчас припеваючи в ЕС. Нам до Латвии ещё подрасти нужно.


Мне тяжело судить, но по отзывам знакомых, ездивших по всей Прибалтике, то есть имеющих материал для сравнения, более-менее ситуация только в Эстонии. И то нельзя сказать, что живут припеваючи. В Литве и Латвии все более проблемно, и народ готов переезжать не только в Англию или Германию, но и в Эстонию.
Хотя, уровень жизни, безусловно, выше украинского.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:13

  AlifeSoft написав:
  oxid201224 написав:Это в параллельной реальности такие зп?


Ну 140 тыс грн это реально топовая в украинском IT зарплата, её получают действительно профессионалы, но это всего 5 тыс $, что вполне реально для Архитекта (лычка после сеньора). 60 тыс грн в IT платят человеку после 3-х лет работы и если он не идиот.

В украинских реалиях, минимум половину зарплаты срезает контора. То, что платят человеку, заработавшему очередную лычку в конторе после 3-х лет работы, может получать человек, окончивший месячные it-курсы, усердно работая на фрилансе 8 часов в день, 5 дней в неделю.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:12

  safonovstanislav написав:В украинских реалиях, минимум половину зарплаты срезает контора. То, что платят человеку, заработавшему очередную лычку в конторе после 3-х лет работы, может получать человек, окончивший месячные it-курсы, усердно работая на фрилансе 8 часов в день, 5 дней в неделю.


Она не срезает, а берет за то, что человеку приходится заниматься только программированием, а не менеджментом. Фриланс это больше частное предпринимательство с переговорами с заказчиком, заключение сделок, исследованиями рынка и прочим. Не все это умеют и любят.

Хотя есть говноконторы, которые берут заказы на фрилансе и платят 40-60% от заказа, но в такие обычно набирают студентов (туда больше никто не идет), так как если я получаю только 40% с заказа, то пусть остальные риски и проблемы контора берет на себя.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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