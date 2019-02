Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату

Додано: Пон 18 лют, 2019 04:20

safonovstanislav написав: Нужно учиться продавать свои услуги, иначе придётся кормить не только жену и детей, но и ещё с десяток нахлебников, которые как раз живут за счёт того, что кто-то что-то не умеет или не любит Нужно учиться продавать свои услуги, иначе придётся кормить не только жену и детей, но и ещё с десяток нахлебников, которые как раз живут за счёт того, что кто-то что-то не умеет или не любит



Так нахлебники тоже работают, мне заплатят по договору независимо от того сумели продать то, что я сделал или нет, а вот за сколько они продали - это уже их прибыль. Я в чужой карман не смотрю. Так нахлебники тоже работают, мне заплатят по договору независимо от того сумели продать то, что я сделал или нет, а вот за сколько они продали - это уже их прибыль. Я в чужой карман не смотрю.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.