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Від 60 тис. грн: кому пропонують найвищу зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лют, 2019 04:11
AlifeSoft написав:
Она не срезает, а берет за то, что человеку приходится заниматься только программированием, а не менеджментом. Фриланс это больше частное предпринимательство с переговорами с заказчиком, заключение сделок, исследованиями рынка и прочим. Не все это умеют и любят.
Безусловно. Главное не изготовить, а продать. По-этому основную прибыль обычно получают не производители товаров, а торговцы ими. Нужно учиться продавать свои услуги, иначе придётся кормить не только жену и детей, но и ещё с десяток нахлебников, которые как раз живут за счёт того, что кто-то что-то не умеет или не любит
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Додано: Пон 18 лют, 2019 04:20
safonovstanislav написав:
Нужно учиться продавать свои услуги, иначе придётся кормить не только жену и детей, но и ещё с десяток нахлебников, которые как раз живут за счёт того, что кто-то что-то не умеет или не любит
Так нахлебники тоже работают, мне заплатят по договору независимо от того сумели продать то, что я сделал или нет, а вот за сколько они продали - это уже их прибыль. Я в чужой карман не смотрю.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 05:17
AlifeSoft написав: safonovstanislav написав:
Нужно учиться продавать свои услуги, иначе придётся кормить не только жену и детей, но и ещё с десяток нахлебников, которые как раз живут за счёт того, что кто-то что-то не умеет или не любит
Так нахлебники тоже работают, мне заплатят по договору независимо от того сумели продать то, что я сделал или нет, а вот за сколько они продали - это уже их прибыль. Я в чужой карман не смотрю.
Ну да, чуть ли не из своего кармана добавляют деньги, к полученным от заказчика, чтоб у вас зарплата была побольше. Это как продавцы на рынке, по их словам, работают себе в убыток и продают дешевле, чем сами купили. А в свой карман вам работодатель и не даст смотреть, чтоб не травмировать вашу психику
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