RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо найбільші
зарплати лікарів

Названо найбільші зарплати лікарів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:27

Названо найбільші зарплати лікарів

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Названо найбільші зарплати лікарів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87370
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найзбитковіший поїзд
R2 » П'ят 15 лют, 2019 14:48
9 238
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 17:40
Lion+
Освіта чи досвід: що впливає на розмір зарплати
R2 » П'ят 15 лют, 2019 10:53
6 244
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 08:47
tigr-uu
Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка) 1, 2
R2 » Чет 14 лют, 2019 22:47
11 497
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 23:51
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67819)
16.02.2019 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.