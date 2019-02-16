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Кількість виявлених нелегальних працівників у 2018 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:43
Пропонуємо до обговорення:
При цьому в Держпраці не повідомляють, на яку суму оштрафували роботодавців.
Дивися повний текст Кількість виявлених нелегальних працівників у 2018 році зросла в п'ять разів
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