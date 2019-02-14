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Експерт повідомив, чи буде дешевою валюта влітку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:22
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Gazeta.ua фінансовий експерт Олексій Кущ.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:22
Кущ - це рослина.
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