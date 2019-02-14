Про це розповів Gazeta.ua фінансовий експерт Олексій Кущ.
Дивися повний текст Експерт повідомив, чи буде дешевою валюта влітку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:22
Експерт повідомив, чи буде дешевою валюта влітку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт повідомив, чи буде дешевою валюта влітку.
Додано: Нед 17 лют, 2019 21:09
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
|