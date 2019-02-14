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Експерт повідомив, чи
буде дешевою валюта влітку

Експерт повідомив, чи буде дешевою валюта влітку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:22

Експерт повідомив, чи буде дешевою валюта влітку

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Gazeta.ua фінансовий експерт Олексій Кущ.

Дивися повний текст Експерт повідомив, чи буде дешевою валюта влітку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:22

Кущ - це рослина.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:09

  sergnemo68 написав:Кущ - це рослина.

да и одно деревянное в контексте его "умозаключений")))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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