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Motorola P40 приписують наявність чіпа Samsung і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:24
Пропонуємо до обговорення:
В кінці минулого року ми повідомляли, що до випуску готується продуктивний смартфон Motorola P40. І ось тепер ресурс 91mobiles оприлюднив інформацію про характеристики цього апарата.
Дивися повний текст Motorola P40 приписують наявність чіпа Samsung і потужної камери (фото)
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