З 2015 по 2017 роки деякі китайські компанії, що працюють у виробничій сфері, скоротили 30-40% персоналу.
Дивися повний текст Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40% співробітників і замінили їх роботами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:35
Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40% співробітників і замінили їх роботами.
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:35
Когда роботы отберут работу у людей, тогда хозяева роботов могу сильно отгрести люлей от тех же самых людей. После гневного бунта.
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:53
Поэтому владельцам роботов дешевле будет платить безусловный базовый доход и пр. соц. выплаты, чем защищать себя и бизнес от *гнева* людей.
Других альтернатив пока не видать.
|