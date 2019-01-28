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Китайські фабрики за чотири
роки скоротили до 40%...

Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:35

Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...

Пропонуємо до обговорення:
З 2015 по 2017 роки деякі китайські компанії, що працюють у виробничій сфері, скоротили 30-40% персоналу.

Дивися повний текст Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40% співробітників і замінили їх роботами.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:35

Когда роботы отберут работу у людей, тогда хозяева роботов могу сильно отгрести люлей от тех же самых людей. После гневного бунта.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:53

Поэтому владельцам роботов дешевле будет платить безусловный базовый доход и пр. соц. выплаты, чем защищать себя и бизнес от *гнева* людей.

Других альтернатив пока не видать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:43

  detroytred написав:Поэтому владельцам роботов дешевле будет платить безусловный базовый доход и пр. соц. выплаты, чем защищать себя и бизнес от *гнева* людей.

Других альтернатив пока не видать.

Вы думаете что будут платить?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:45

p_a_l Дык эксперименты уже давно идут, поэтому думаю, что будут платить. Раньше или позже - другой вопрос... Тетчер давно нацеливалась британию деиндеструализировать, делались усилия для практически поголовного получения высшего образования с целью массового внедрения инноваций! Правда оказалось, что процент населения способного вести действительно исследовательскую работу примерно такой же как и для лиц нетрадиционной ориентации. Но бабло то вложено, люди обучены, так появился мем "БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ"!!!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:58

  detroytred написав:Поэтому владельцам роботов дешевле будет платить безусловный базовый доход и пр. соц. выплаты, чем защищать себя и бизнес от *гнева* людей.
Других альтернатив пока не видать.

Або зробити 4-годинний робочий день.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:08

Будут приписывать к собственникам производства души на кормление. Хочешь - бери на работу, хочешь - на четырехчасовой рабочий день, хочешь - просто плати минимально гарантированный, либо аналог натуральными товарами и едой. Феодализм 2.0.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:41

  p_a_l написав:Когда роботы отберут работу у людей, тогда хозяева роботов могу сильно отгрести люлей от тех же самых людей. После гневного бунта.

У хозяев роботов скоро появятся роботы-полицейские, которым а) вообще фиолетово на проблемы людей; б) легко и просто, без колебаний и угрызений совести, разогнать толпу линчевателей, вздумавших восстановить историческую справедливость :D
phantom_systems
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