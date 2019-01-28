Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...

Додано: Нед 17 лют, 2019 21:39

Skypups написав: Будут приписывать к собственникам производства души на кормление. Хочешь - бери на работу, хочешь - на четырехчасовой рабочий день, хочешь - просто плати минимально гарантированный, либо аналог натуральными товарами и едой. Феодализм 2.0. Будут приписывать к собственникам производства души на кормление. Хочешь - бери на работу, хочешь - на четырехчасовой рабочий день, хочешь - просто плати минимально гарантированный, либо аналог натуральными товарами и едой. Феодализм 2.0.

Переставим, что развитая цивилизация дала землянам машину копирования материи, в которую нужно только вложить исходный предмет и она его реплицирует (за ресурсы). Нечто типа Майнкарфта, но только в реальной жизни. Как вы думаете, каким было бы общество и общественные системы после этого?Нечто подобное(в упрощенном варианте) будет и после создания ИИ и всеобщей роботизации. Где стоимость производства чего-либо будет примерно равна копированию программы, а вот стоимость создания "чертежа" этого чего-то и будет реальной стоимостью.Основная проблема будет у тех кто умеет работать руками, а не головой, вот им будет плохо. Им и сейчас не особо хорошо, так как белые воротнички в офисах часто имеют больше простых роботяг.