Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...

Додано: Нед 17 лют, 2019 21:32

p_a_l написав: Вы думаете что будут платить? Вы думаете что будут платить?



У примеру пенсии и пособие по безработице в развитых странах платят? А это изобретение 20-го века, точнее даже 2-й половины 20-го века.



С роботами производительность труда возрастет настолько, что базовые потребности людей сможет удовлетворить 10% собираемых налогов. Причем производителю будет выгодно заплатить налог, чтобы у него с этого налога государство купило продукцию.



Так что будут пособия для безработных, но выше текущих (по возможностям) в десяток раз. У примеру пенсии и пособие по безработице в развитых странах платят? А это изобретение 20-го века, точнее даже 2-й половины 20-го века.С роботами производительность труда возрастет настолько, что базовые потребности людей сможет удовлетворить 10% собираемых налогов. Причем производителю будет выгодно заплатить налог, чтобы у него с этого налога государство купило продукцию.Так что будут пособия для безработных, но выше текущих (по возможностям) в десяток раз.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.