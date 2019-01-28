усі світові гіганти вже багато років інвестують в цю сферу!
якщо не помиляюсь, то вже відбулась 4-а (четвера) промислова ревлюція
абсолютно вірний висновок!
вихід один - постійно вдосконалюватись і розвивати нові навички та компетенції.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:00
Re: Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...
усі світові гіганти вже багато років інвестують в цю сферу!
якщо не помиляюсь, то вже відбулась 4-а (четвера) промислова ревлюція
абсолютно вірний висновок!
вихід один - постійно вдосконалюватись і розвивати нові навички та компетенції.
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