усі світові гіганти вже багато років інвестують в цю сферу!
якщо не помиляюсь, то вже відбулась 4-а (четвера) промислова ревлюція
абсолютно вірний висновок!
вихід один - постійно вдосконалюватись і розвивати нові навички та компетенції.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:00
Re: Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...
усі світові гіганти вже багато років інвестують в цю сферу!
якщо не помиляюсь, то вже відбулась 4-а (четвера) промислова ревлюція
абсолютно вірний висновок!
вихід один - постійно вдосконалюватись і розвивати нові навички та компетенції.
+50грн !
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Додано: Пон 18 лют, 2019 09:09
p_a_l, гневный бунт в китае? уже проходили совсем недавно... почитайте историю.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:11
Re: Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...
это неоднозначная тема. Если роботы заменят значительную часть специальностей, за какой шиш будут покупать уволенные люди продукцию этих же роботов?
Базовый доход - пока только эксперименты, в основном неудачные.
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