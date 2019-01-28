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Китайські фабрики за чотири
роки скоротили до 40%...

Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:00

Re: Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...

  AlifeSoft написав:и после создания ИИ


усі світові гіганти вже багато років інвестують в цю сферу!

  AlifeSoft написав:и всеобщей роботизации.

якщо не помиляюсь, то вже відбулась 4-а (четвера) промислова ревлюція

  AlifeSoft написав:проблема будет у тех кто умеет работать руками, а не головой, вот им будет плохо


абсолютно вірний висновок!

вихід один - постійно вдосконалюватись і розвивати нові навички та компетенції.
+50грн !
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p_a_l, гневный бунт в китае? уже проходили совсем недавно... почитайте историю.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:11

Re: Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...

это неоднозначная тема. Если роботы заменят значительную часть специальностей, за какой шиш будут покупать уволенные люди продукцию этих же роботов?
Базовый доход - пока только эксперименты, в основном неудачные.
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