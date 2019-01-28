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Китайські фабрики за чотири
роки скоротили до 40%...

Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:00

Re: Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...

  AlifeSoft написав:и после создания ИИ


усі світові гіганти вже багато років інвестують в цю сферу!

  AlifeSoft написав:и всеобщей роботизации.

якщо не помиляюсь, то вже відбулась 4-а (четвера) промислова ревлюція

  AlifeSoft написав:проблема будет у тех кто умеет работать руками, а не головой, вот им будет плохо


абсолютно вірний висновок!

вихід один - постійно вдосконалюватись і розвивати нові навички та компетенції.
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p_a_l, гневный бунт в китае? уже проходили совсем недавно... почитайте историю.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:11

Re: Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...

это неоднозначная тема. Если роботы заменят значительную часть специальностей, за какой шиш будут покупать уволенные люди продукцию этих же роботов?
Базовый доход - пока только эксперименты, в основном неудачные.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:13

Re: Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...

  sequence написав:это неоднозначная тема. Если роботы заменят значительную часть специальностей, за какой шиш будут покупать уволенные люди продукцию этих же роботов?
Базовый доход - пока только эксперименты, в основном неудачные.

А шо - погано, якщо в кожного буде по два раба? Базовий дохід буде однозначно.
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Где же тот робот, чтобы хлопнуть по спине? Или инженер, или его дети?

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Конрад Карлович +1, а то как тут один товарищ вещает, ИТ ИТ, а стакан воды подать некому ;)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:34

  sequence написав:это неоднозначная тема. Если роботы заменят значительную часть специальностей, за какой шиш будут покупать уволенные люди продукцию этих же роботов?


ПО существует платное и бесплатное. Как вы думаете кто платит за бесплатное ПО? Если стоимость производства вещи будет равна стоимости ресурсов, то что помешает построить автоматические фабрики для бесплатного удовлетворения базовых потребностей в жилье, транспорте, еде, медицине и информации. Во многих странах уже вводят бесплатный проезд в общественном транспорте.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:16

  Конрад Карлович написав:Где же тот робот, чтобы хлопнуть по спине? Или инженер, или его дети?

Прислугу у богатых никто отменять не собирается. Дело в том, что большинство работяг даже в прислугу не годится. В общем, ничего нового. Будет как в Древнем Риме: плебса много, работы мало (ведь были рабы), поэтому всем хлеба и зрелищ, все довольны.
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