Китайські фабрики за чотири роки скоротили до 40%...

Додано: Пон 18 лют, 2019 13:34

sequence написав: это неоднозначная тема. Если роботы заменят значительную часть специальностей, за какой шиш будут покупать уволенные люди продукцию этих же роботов? это неоднозначная тема. Если роботы заменят значительную часть специальностей, за какой шиш будут покупать уволенные люди продукцию этих же роботов?



ПО существует платное и бесплатное. Как вы думаете кто платит за бесплатное ПО? Если стоимость производства вещи будет равна стоимости ресурсов, то что помешает построить автоматические фабрики для бесплатного удовлетворения базовых потребностей в жилье, транспорте, еде, медицине и информации. Во многих странах уже вводят бесплатный проезд в общественном транспорте. ПО существует платное и бесплатное. Как вы думаете кто платит за бесплатное ПО? Если стоимость производства вещи будет равна стоимости ресурсов, то что помешает построить автоматические фабрики для бесплатного удовлетворения базовых потребностей в жилье, транспорте, еде, медицине и информации. Во многих странах уже вводят бесплатный проезд в общественном транспорте.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.