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Яких фахівців не
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Яких фахівців не вистачає на ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:53

Яких фахівців не вистачає на ринку

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року вступники подали найбільше заяв на філологію, право і менеджмент.

Дивися повний текст Яких фахівців не вистачає на ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:53

Автослесарь 70 000 ??? Да и оклады хирургов и стоматологов как-то очень далеки от 70 000 грн. А программисты получают 100 000 только из-за того, что он (программист) сидит здесь, а платят ему оттуда. А здесь курс 27. Вот и весь фокус. Последнее время на финанс.ца какие-то дикие суммы зарплат называются. Вы там, это, хотя б на улицу выходите, поспрашивайте как оно.
siriys
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:16

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

siriys написав:Автослесарь 70 000 ??? Да и оклады хирургов и стоматологов как-то очень далеки от 70 000 грн. А программисты получают 100 000 только из-за того, что он (программист) сидит здесь, а платят ему оттуда. А здесь курс 27. Вот и весь фокус. Последнее время на финанс.ца какие-то дикие суммы зарплат называются. Вы там, это, хотя б на улицу выходите, поспрашивайте как оно.


Ничего невероятного в этих суммах нет. Понятно, что не всякому слесарю, хирургу или стоматологу столько светит, но такие есть, да и не только эти профессии - те же хорошие сантехники могут зарабатывать не меньше
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:25

С абитуриентами и родителями нужно проводить профессионально-ориентационную и просветительскую работу, говорит специалист....... :D

Всё верно. Надо просвещать это,...ну как это зовут.....народ... Пусть хоть немного денег на этом, на обучении сэкономят.... Ну не могут никак понять, наивные, - наши топ места в этом государстве займут наши дети... чуть ниже -ближайшие родственники и их дети и так по цепочке... А вот слесарей для обслуживания Нас не хватает..... Да нет, хрен им, не сэкономят.... всё равно вытащим или через коммуналку или цены на продукты или.... новые или увеличим старые налоги...или... :mrgreen:
pimki
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:27

  Faceless написав:
siriys написав:Автослесарь 70 000 ??? Да и оклады хирургов и стоматологов как-то очень далеки от 70 000 грн. А программисты получают 100 000 только из-за того, что он (программист) сидит здесь, а платят ему оттуда. А здесь курс 27. Вот и весь фокус. Последнее время на финанс.ца какие-то дикие суммы зарплат называются. Вы там, это, хотя б на улицу выходите, поспрашивайте как оно.


Ничего невероятного в этих суммах нет. Понятно, что не всякому слесарю, хирургу или стоматологу столько светит, но такие есть, да и не только эти профессии - те же хорошие сантехники могут зарабатывать не меньше


Cантехник? 3000 баксов? У нас? Вот парень заливает. Жги дальше. Может в Лигу смеха возьмут вне конкурса. А может это заплатили сантехнику, который устанавливал золотой унитаз Пшонке, а Вы там как раз на подхвате были и видели все это?
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:32

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

Требуется грузчик.
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Что-бы не пил, не курил и матом не ругался.
Зарплата 4500 грн.
Попаданец
 
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