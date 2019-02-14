Минулого року вступники подали найбільше заяв на філологію, право і менеджмент.
Дивися повний текст Яких фахівців не вистачає на ринку.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:53
Яких фахівців не вистачає на ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яких фахівців не вистачає на ринку.
Додано: Нед 17 лют, 2019 12:53
Автослесарь 70 000 ??? Да и оклады хирургов и стоматологов как-то очень далеки от 70 000 грн. А программисты получают 100 000 только из-за того, что он (программист) сидит здесь, а платят ему оттуда. А здесь курс 27. Вот и весь фокус. Последнее время на финанс.ца какие-то дикие суммы зарплат называются. Вы там, это, хотя б на улицу выходите, поспрашивайте как оно.
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:16
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Ничего невероятного в этих суммах нет. Понятно, что не всякому слесарю, хирургу или стоматологу столько светит, но такие есть, да и не только эти профессии - те же хорошие сантехники могут зарабатывать не меньше
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:25
С абитуриентами и родителями нужно проводить профессионально-ориентационную и просветительскую работу, говорит специалист.......
Всё верно. Надо просвещать это,...ну как это зовут.....народ... Пусть хоть немного денег на этом, на обучении сэкономят.... Ну не могут никак понять, наивные, - наши топ места в этом государстве займут наши дети... чуть ниже -ближайшие родственники и их дети и так по цепочке... А вот слесарей для обслуживания Нас не хватает..... Да нет, хрен им, не сэкономят.... всё равно вытащим или через коммуналку или цены на продукты или.... новые или увеличим старые налоги...или...
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:27
Cантехник? 3000 баксов? У нас? Вот парень заливает. Жги дальше. Может в Лигу смеха возьмут вне конкурса. А может это заплатили сантехнику, который устанавливал золотой унитаз Пшонке, а Вы там как раз на подхвате были и видели все это?
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:32
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Требуется грузчик.
Образование высшее.
Что-бы не пил, не курил и матом не ругался.
Зарплата 4500 грн.
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