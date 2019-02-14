Минулого року вступники подали найбільше заяв на філологію, право і менеджмент.
Дивися повний текст Яких фахівців не вистачає на ринку.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:53
Яких фахівців не вистачає на ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яких фахівців не вистачає на ринку.
Додано: Нед 17 лют, 2019 12:53
Автослесарь 70 000 ??? Да и оклады хирургов и стоматологов как-то очень далеки от 70 000 грн. А программисты получают 100 000 только из-за того, что он (программист) сидит здесь, а платят ему оттуда. А здесь курс 27. Вот и весь фокус. Последнее время на финанс.ца какие-то дикие суммы зарплат называются. Вы там, это, хотя б на улицу выходите, поспрашивайте как оно.
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:16
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Ничего невероятного в этих суммах нет. Понятно, что не всякому слесарю, хирургу или стоматологу столько светит, но такие есть, да и не только эти профессии - те же хорошие сантехники могут зарабатывать не меньше
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:32
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Требуется грузчик.
Образование высшее.
Что-бы не пил, не курил и матом не ругался.
Зарплата 4500 грн.
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:41
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:00
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:26
Робочих дійсно не хватає. Але бажаючих тут в Україні горбатитись за миску борща немає. Батьки звичайно що хочуть щоб їх діти сиділи в офісі в теплі, а не їшачили на дядю в сніг і дощ підриваючи своє здоров'я.
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