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Яких фахівців не
вистачає на ринку

Яких фахівців не вистачає на ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:53

Яких фахівців не вистачає на ринку

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року вступники подали найбільше заяв на філологію, право і менеджмент.

Дивися повний текст Яких фахівців не вистачає на ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:53

Автослесарь 70 000 ??? Да и оклады хирургов и стоматологов как-то очень далеки от 70 000 грн. А программисты получают 100 000 только из-за того, что он (программист) сидит здесь, а платят ему оттуда. А здесь курс 27. Вот и весь фокус. Последнее время на финанс.ца какие-то дикие суммы зарплат называются. Вы там, это, хотя б на улицу выходите, поспрашивайте как оно.
siriys
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:16

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

siriys написав:Автослесарь 70 000 ??? Да и оклады хирургов и стоматологов как-то очень далеки от 70 000 грн. А программисты получают 100 000 только из-за того, что он (программист) сидит здесь, а платят ему оттуда. А здесь курс 27. Вот и весь фокус. Последнее время на финанс.ца какие-то дикие суммы зарплат называются. Вы там, это, хотя б на улицу выходите, поспрашивайте как оно.


Ничего невероятного в этих суммах нет. Понятно, что не всякому слесарю, хирургу или стоматологу столько светит, но такие есть, да и не только эти профессии - те же хорошие сантехники могут зарабатывать не меньше
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:32

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

Требуется грузчик.
Образование высшее.
Что-бы не пил, не курил и матом не ругался.
Зарплата 4500 грн.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:41

  Попаданец написав:Требуется грузчик.
Образование высшее.
Что-бы не пил, не курил и матом не ругался.
Зарплата 4500 грн.

Вы забыли добавить,что он еще должен владеть в совершенстве хотя-бы одним иностранным языком и быть нацеленным на результат.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:00

"Яких фахівців не вистачає на ринку" - бесплатных!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:26

Робочих дійсно не хватає. Але бажаючих тут в Україні горбатитись за миску борща немає. Батьки звичайно що хочуть щоб їх діти сиділи в офісі в теплі, а не їшачили на дядю в сніг і дощ підриваючи своє здоров'я.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:55

Вайтішніків! Треба більше вайтішніків!
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:34

R2
Лихо здесь неугодные сообщения удаляются.Цензура здесь работает в лучших традициях сталинизма. А то, что буквально каждая вторая новость написана с массой ошибок,это мелочь. Местный мод. строчит свои сообщения десятками в день. Но если что-то ему не нравится- режет безжалостно (причем удалил еще несколько совсем бозобидных сообщений других респондентов). Видно, забыл модик лозунг Майдана:"Свободу не спинити".

P.S.Посмотрим сколько продержится моя ремарка на сайте, и на сколько отлучат меня от публикации комментариев. :D
Востаннє редагувалось qazzax в Нед 17 лют, 2019 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:45

  NetSerpent написав:Вайтішніків! Треба більше вайтішніків!

В IT якраз не вистачає спеціалістів. Тому чому б ні?
BIGor
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