Яких фахівців не вистачає на ринку

Додано: Пон 18 лют, 2019 07:39

Дикий не Дикий написав: Робочих дійсно не хватає. Але бажаючих тут в Україні горбатитись за миску борща немає. Батьки звичайно що хочуть щоб їх діти сиділи в офісі в теплі, а не їшачили на дядю в сніг і дощ підриваючи своє здоров'я. Робочих дійсно не хватає. Але бажаючих тут в Україні горбатитись за миску борща немає. Батьки звичайно що хочуть щоб їх діти сиділи в офісі в теплі, а не їшачили на дядю в сніг і дощ підриваючи своє здоров'я.

Согласен, но и в офисе здоровья не прибавляется, у них свои профессиональные болезни. Жить вредно. Я например не против, чтобы мой сын кроме высшего образования имел ещё и рабочую специальность. Поехал бы в Польшу или Германию через год и поработал рабочим, руки из задницы вытянул, пригодится в будущем. Правда не долго 2-3 года и хватит и не по 12 часов в сутки. А ишачить и за большие деньги не стоит. Всё потом боком выходит после сорока лет и начинаешь работать на врачей. Как бы не ишачил, денег всё-равно не заработаешь, воровать учится надо.Учитесь у Илона Маска, бабло с бюджета тырит, лохов своей теслой разводит и уважаемый человек.