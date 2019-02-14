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Яких фахівців не
вистачає на ринку

Яких фахівців не вистачає на ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:39

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

  Дикий не Дикий написав:Робочих дійсно не хватає. Але бажаючих тут в Україні горбатитись за миску борща немає. Батьки звичайно що хочуть щоб їх діти сиділи в офісі в теплі, а не їшачили на дядю в сніг і дощ підриваючи своє здоров'я.

Согласен, но и в офисе здоровья не прибавляется, у них свои профессиональные болезни. Жить вредно. Я например не против, чтобы мой сын кроме высшего образования имел ещё и рабочую специальность. Поехал бы в Польшу или Германию через год и поработал рабочим, руки из задницы вытянул, пригодится в будущем. Правда не долго 2-3 года и хватит и не по 12 часов в сутки. А ишачить и за большие деньги не стоит. Всё потом боком выходит после сорока лет и начинаешь работать на врачей. Как бы не ишачил, денег всё-равно не заработаешь, воровать учится надо. :mrgreen: Учитесь у Илона Маска, бабло с бюджета тырит, лохов своей теслой разводит и уважаемый человек.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:02

  Faceless написав:
siriys написав:Автослесарь 70 000 ??? Да и оклады хирургов и стоматологов как-то очень далеки от 70 000 грн. А программисты получают 100 000 только из-за того, что он (программист) сидит здесь, а платят ему оттуда. А здесь курс 27. Вот и весь фокус. Последнее время на финанс.ца какие-то дикие суммы зарплат называются. Вы там, это, хотя б на улицу выходите, поспрашивайте как оно.


Ничего невероятного в этих суммах нет. Понятно, что не всякому слесарю, хирургу или стоматологу столько светит, но такие есть, да и не только эти профессии - те же хорошие сантехники могут зарабатывать не меньше


Опуститесь на землю. На рынке сейчас полно толковых людей согласных работать за 10-15 тысяч. За 1000 евро едут на заработки в Европу и живут в бараках. Кто же будет нанимать автослесаря или сантехника за 70 тысяч?
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