Яких фахівців не вистачає на ринку

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Дикий не Дикий написав:Робочих дійсно не хватає. Але бажаючих тут в Україні горбатитись за миску борща немає. Батьки звичайно що хочуть щоб їх діти сиділи в офісі в теплі, а не їшачили на дядю в сніг і дощ підриваючи своє здоров'я.
Согласен, но и в офисе здоровья не прибавляется, у них свои профессиональные болезни. Жить вредно. Я например не против, чтобы мой сын кроме высшего образования имел ещё и рабочую специальность. Поехал бы в Польшу или Германию через год и поработал рабочим, руки из задницы вытянул, пригодится в будущем. Правда не долго 2-3 года и хватит и не по 12 часов в сутки. А ишачить и за большие деньги не стоит. Всё потом боком выходит после сорока лет и начинаешь работать на врачей. Как бы не ишачил, денег всё-равно не заработаешь, воровать учится надо. Учитесь у Илона Маска, бабло с бюджета тырит, лохов своей теслой разводит и уважаемый человек.
siriys написав:Автослесарь 70 000 ??? Да и оклады хирургов и стоматологов как-то очень далеки от 70 000 грн. А программисты получают 100 000 только из-за того, что он (программист) сидит здесь, а платят ему оттуда. А здесь курс 27. Вот и весь фокус. Последнее время на финанс.ца какие-то дикие суммы зарплат называются. Вы там, это, хотя б на улицу выходите, поспрашивайте как оно.
Ничего невероятного в этих суммах нет. Понятно, что не всякому слесарю, хирургу или стоматологу столько светит, но такие есть, да и не только эти профессии - те же хорошие сантехники могут зарабатывать не меньше
Опуститесь на землю. На рынке сейчас полно толковых людей согласных работать за 10-15 тысяч. За 1000 евро едут на заработки в Европу и живут в бараках. Кто же будет нанимать автослесаря или сантехника за 70 тысяч?