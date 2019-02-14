Яких фахівців не вистачає на ринку

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Дикий не Дикий написав:Робочих дійсно не хватає. Але бажаючих тут в Україні горбатитись за миску борща немає. Батьки звичайно що хочуть щоб їх діти сиділи в офісі в теплі, а не їшачили на дядю в сніг і дощ підриваючи своє здоров'я.
Согласен, но и в офисе здоровья не прибавляется, у них свои профессиональные болезни. Жить вредно. Я например не против, чтобы мой сын кроме высшего образования имел ещё и рабочую специальность. Поехал бы в Польшу или Германию через год и поработал рабочим, руки из задницы вытянул, пригодится в будущем. Правда не долго 2-3 года и хватит и не по 12 часов в сутки. А ишачить и за большие деньги не стоит. Всё потом боком выходит после сорока лет и начинаешь работать на врачей. Как бы не ишачил, денег всё-равно не заработаешь, воровать учится надо. Учитесь у Илона Маска, бабло с бюджета тырит, лохов своей теслой разводит и уважаемый человек.
siriys написав:Автослесарь 70 000 ??? Да и оклады хирургов и стоматологов как-то очень далеки от 70 000 грн. А программисты получают 100 000 только из-за того, что он (программист) сидит здесь, а платят ему оттуда. А здесь курс 27. Вот и весь фокус. Последнее время на финанс.ца какие-то дикие суммы зарплат называются. Вы там, это, хотя б на улицу выходите, поспрашивайте как оно.
Ничего невероятного в этих суммах нет. Понятно, что не всякому слесарю, хирургу или стоматологу столько светит, но такие есть, да и не только эти профессии - те же хорошие сантехники могут зарабатывать не меньше
Опуститесь на землю. На рынке сейчас полно толковых людей согласных работать за 10-15 тысяч. За 1000 евро едут на заработки в Европу и живут в бараках. Кто же будет нанимать автослесаря или сантехника за 70 тысяч?
Кому этот дятел рассказывает?! Не хватает айтишников?... Которым 25 лет и 10 лет опыта да практики на каком-нибудь экзотической языке, которого ждут юниором в какую-то аутсорсинговую команду, где он будет кодить по 12 часов в день за 20-40% от оплаченной клиентом суммы... ахеренная возможность и перспектива! Про рабство ничего не слышали, не?... А тем, кому за 40 хер куда берут, даже программистом! 70 тысяч автослесарь? Это, наверное, если не эротические фантазии автора, то точно один из 100... говорю вам, как владелец СТО. Так и юристы, один из ста, могут иметь такие доходы, только у одного руки в мазуте и позиция раком целый день, а у другого светлый офис, с кофе и кондиционером, и ничего тяжелее пачки бумаги да грязнее гелиевой ручки он не берет.
Короче, очередные фантазии в стиле все у нас зашибись, а вы сами во всем виноваты...
Да ладно. Рабочих специальностей не хватает, потому что здесь все-равно мало платят и люди стремятся уехать за бугор. Иначе с чего бы этот бум насчёт Польши и иных стран ЕС. Дело не в рынке труда, а в неработающей экономике (точнее, работающей только на власть имущих). Работали бы предприятия, была бы работа и экономистам, и ююристам.Да и для сравнения. Если в Европе процент учащихся в ПТУ выше, почему у них хватает рабочих мест для наших, которые выполняют всю грязную работу? ИМХО
Кузя написав:На рынке сейчас полно толковых людей согласных работать за 10-15 тысяч.
Толковый и 10-15 тысяч - несовместимы
Зависит от возраста и пола. В Украине дискриминируют людей по возрастному и гендерному признакам. Это носит массовый и доминирующий характер. Часто отказывают в приеме на работу из-за этого, соответственно, люди старшего возраста и женщины вынуждены соглашаться на меньшую оплату, чтобы приняли на работу.
Дикий не Дикий написав:Робочих дійсно не хватає. Але бажаючих тут в Україні горбатитись за миску борща немає. Батьки звичайно що хочуть щоб їх діти сиділи в офісі в теплі, а не їшачили на дядю в сніг і дощ підриваючи своє здоров'я.
Согласен, но и в офисе здоровья не прибавляется, у них свои профессиональные болезни. Жить вредно. Я например не против, чтобы мой сын кроме высшего образования имел ещё и рабочую специальность. Поехал бы в Польшу или Германию через год и поработал рабочим, руки из задницы вытянул, пригодится в будущем. Правда не долго 2-3 года и хватит и не по 12 часов в сутки. А ишачить и за большие деньги не стоит. Всё потом боком выходит после сорока лет и начинаешь работать на врачей. Как бы не ишачил, денег всё-равно не заработаешь, воровать учится надо. Учитесь у Илона Маска, бабло с бюджета тырит, лохов своей теслой разводит и уважаемый человек.
Маск пусть берет пример с пороха, ахметова, януковоща, бойко, тимошенко (и дальше по списку). Хлебать из украинского корыта - "это тебе не мелочь по карманам тырить" ("Джентельмены удачи".