Яких фахівців не вистачає на ринку

Додано: Пон 18 лют, 2019 08:46

Кому этот дятел рассказывает?! Не хватает айтишников?... Которым 25 лет и 10 лет опыта да практики на каком-нибудь экзотической языке, которого ждут юниором в какую-то аутсорсинговую команду, где он будет кодить по 12 часов в день за 20-40% от оплаченной клиентом суммы... ахеренная возможность и перспектива! Про рабство ничего не слышали, не?... А тем, кому за 40 хер куда берут, даже программистом! 70 тысяч автослесарь? Это, наверное, если не эротические фантазии автора, то точно один из 100... говорю вам, как владелец СТО. Так и юристы, один из ста, могут иметь такие доходы, только у одного руки в мазуте и позиция раком целый день, а у другого светлый офис, с кофе и кондиционером, и ничего тяжелее пачки бумаги да грязнее гелиевой ручки он не берет.



Короче, очередные фантазии в стиле все у нас зашибись, а вы сами во всем виноваты...