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Яких фахівців не
вистачає на ринку

Яких фахівців не вистачає на ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:17

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  Кузя написав:На рынке сейчас полно толковых людей согласных работать за 10-15 тысяч.

Толковый и 10-15 тысяч - несовместимы

Сказки не рассказывайте. Еще недавно скидывал вакансии - приватбанка нач. отделения в Киеве - 11 000 грн/месяц было.

https://rabota.ua/company203681/vacancy7543571
Обычный менеджер... в Лисичанске!
Ужгород - аналогично - https://rabota.ua/company203681/vacancy7340435

начальник отделения в Киеве - 27 800 - https://rabota.ua/company203681/vacancy7256342

А за 11 000 в Киеве будут до второго пришествия искать
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:24

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

Зображення

Допустим будут доплаты в размере оклада..
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:36

  Patrick написав:Зображення

Допустим будут доплаты в размере оклада..

А мені здається, що доплати будуть більше ніж 2 оклада.
Інформація для порівняння - наскільки мені відомо, в Ощадбанку всі працівники оттримують щомісяця по 2-і з/п. Перша - як з/п, а 2-га як премії. Але там ставки більше 10 000грн
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:39

  rjkz написав:Лучше уметь работать с людьми, чем со станком, скальпелем или кодом.

Это возможно только в условиях регламентации обязанностей!
- В условиях обязательного кидалова на бабки это всегда чревато!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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