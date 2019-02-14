Обычный менеджер... в Лисичанске!
Ужгород - аналогично -
начальник отделения в Киеве - 27 800 -
А за 11 000 в Киеве будут до второго пришествия искать
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Додано: Пон 18 лют, 2019 11:17
Обычный менеджер... в Лисичанске!
Ужгород - аналогично -
начальник отделения в Киеве - 27 800 -
А за 11 000 в Киеве будут до второго пришествия искать
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:24
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:36
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:39
Это возможно только в условиях регламентации обязанностей!
- В условиях обязательного кидалова на бабки это всегда чревато!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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