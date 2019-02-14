Яких фахівців не вистачає на ринку

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А мені здається, що доплати будуть більше ніж 2 оклада. Інформація для порівняння - наскільки мені відомо, в Ощадбанку всі працівники оттримують щомісяця по 2-і з/п. Перша - як з/п, а 2-га як премії. Але там ставки більше 10 000грн
rjkz написав:Лучше уметь работать с людьми, чем со станком, скальпелем или кодом.
Это возможно только в условиях регламентации обязанностей! - В условиях обязательного кидалова на бабки это всегда чревато!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
jeugen Можливо.. А ще з їхнього сайту (правда від 19.06.2018):
Інженер з метрології Вимоги: вища або неповна вища освіта, бажано досвід роботи за напрямком діяльності (але не обов’язковий), з\п – від 6 тис. грн. (за результатами співбесіди)
Провідний інженер з метрології Вимоги: вища технічна освіта, досвід роботи за фахом не менше 2-х років, з/п – до 10 тис. грн. (за результатами співбесіди)
Провідний інженер відділу капітального будівництва Вимоги: вища технічна освіта, досвід роботи за фахом не менше 2-х років, володіння програмним комплексом АВК-5, знання нормативних документів по будівництву, з/п – від 7 тис. грн. (за результатами співбесіди)
Інженер відділу капітального будівництва Вимоги: вища або неповна вища технічна освіта, володіння програмним комплексом АВК-5, знання нормативних документів по будівництву, бажано досвід роботи за напрямком діяльності (але не обов’язковий), з/п – від 6 тис. грн.
Провідний інженер виробничо-технічного відділу Вимоги: вища технічна освіта за напрямком діяльності, досвід роботи за фахом не менше 2-х років, знання Кодексу ГРМ, з/п – від 7 тис грн.
Інженер виробничо-технічного відділу Вимоги: вища або неповна вища технічна освіта, бажано досвід роботи за фахом (але не обов’язково), з/п – від 6 тис грн.
jeugen написав:За кордонами Києва, Харкова, Одеси та Дніпра - сопоставні. Наприклад в Кіровограді є багато досвідчених працівників, у яких руки з правильного місця ростуть, але працюють за 5000грн. Бо, як агенти - вони ніякі. І продати себе дорожче не можуть.
У этого две основные причины: 1. Коррупционо-олигархическая принудительная деиндустриализация. 2. Правовой нигилизм, что ставит с ног на голову "экономико-правовые отношения". 3. Чёрный экономический криминал от институтов Государственной власти.
В конечном итоге полное обнищание реального производителя, отсутствие возможности технологического развития, сворачивание рынка потребления, ...- бесперспективность работы производства в Украине, и на Украинский рынок. - Это петля, что выдавливает основного производителя за пределы Украины. https://news.finance.ua/ru/news/-/44406 ... ezrabotnyh Масштаб Разрушения реального производства уже давно достиг необратимого процесса. Восстановить критические производственные мощностя уже не возможно, и процесс их уничтожения с Государством, при чём от имени институтов Государственной власти форсируется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кузя написав:На рынке сейчас полно толковых людей согласных работать за 10-15 тысяч.
Толковый и 10-15 тысяч - несовместимы
Зависит от возраста и пола. В Украине дискриминируют людей по возрастному и гендерному признакам. Это носит массовый и доминирующий характер. Часто отказывают в приеме на работу из-за этого, соответственно, люди старшего возраста и женщины вынуждены соглашаться на меньшую оплату, чтобы приняли на работу.
Т.е. и работать некому, и на работу не берут? Давайте честно: насколько люди старшего возраста готовы осваивать новые технологии, программы, оборудование? Учить иностранный язык? Мир меняется, развивается. Кто не идет в ногу со временем - тот и киснет на 6000.
Открыл, почитал. Озвученная сумма это средняя зп по банку. Сколько топы получают, знаете? А руководители? По этим вакансиям средней зп по банку не видать как своих ушей, обычная замануха.
По зарплатам Ощадбанка. Тут писали оклады свыше 10000 + премии. Ложь. Скажу из первых рук: оклады рядовых работников (сотрудники оперзала, экономисты) это минималка + 500/1000 грн в зависимости от должности. Премии (в %% от оклада, бывает от 30% до 200%) бывают ТОЛЬКО в Киеве и областных центрах. В райцентрах сотрудники Ощада премий не видели с 2000-х годов, работают на голой ставке минус налоги