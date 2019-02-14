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Яких фахівців не
вистачає на ринку

Яких фахівців не вистачає на ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:17

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  Кузя написав:На рынке сейчас полно толковых людей согласных работать за 10-15 тысяч.

Толковый и 10-15 тысяч - несовместимы

Сказки не рассказывайте. Еще недавно скидывал вакансии - приватбанка нач. отделения в Киеве - 11 000 грн/месяц было.

https://rabota.ua/company203681/vacancy7543571
Обычный менеджер... в Лисичанске!
Ужгород - аналогично - https://rabota.ua/company203681/vacancy7340435

начальник отделения в Киеве - 27 800 - https://rabota.ua/company203681/vacancy7256342

А за 11 000 в Киеве будут до второго пришествия искать
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:24

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

Зображення

Допустим будут доплаты в размере оклада..
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:36

  Patrick написав:Зображення

Допустим будут доплаты в размере оклада..

А мені здається, що доплати будуть більше ніж 2 оклада.
Інформація для порівняння - наскільки мені відомо, в Ощадбанку всі працівники оттримують щомісяця по 2-і з/п. Перша - як з/п, а 2-га як премії. Але там ставки більше 10 000грн
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:39

  rjkz написав:Лучше уметь работать с людьми, чем со станком, скальпелем или кодом.

Это возможно только в условиях регламентации обязанностей!
- В условиях обязательного кидалова на бабки это всегда чревато!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:48

jeugen Можливо.. А ще з їхнього сайту (правда від 19.06.2018):
Інженер з метрології
Вимоги: вища або неповна вища освіта, бажано досвід роботи за напрямком діяльності (але не обов’язковий), з\п – від 6 тис. грн. (за результатами співбесіди)

Провідний інженер з метрології
Вимоги: вища технічна освіта, досвід роботи за фахом не менше 2-х років, з/п – до 10 тис. грн. (за результатами співбесіди)

Провідний інженер відділу капітального будівництва
Вимоги: вища технічна освіта, досвід роботи за фахом не менше 2-х років, володіння програмним комплексом АВК-5, знання нормативних документів по будівництву, з/п – від 7 тис. грн. (за результатами співбесіди)

Інженер відділу капітального будівництва
Вимоги: вища або неповна вища технічна освіта, володіння програмним комплексом АВК-5, знання нормативних документів по будівництву, бажано досвід роботи за напрямком діяльності (але не обов’язковий), з/п – від 6 тис. грн.

Провідний інженер виробничо-технічного відділу
Вимоги: вища технічна освіта за напрямком діяльності, досвід роботи за фахом не менше 2-х років, знання Кодексу ГРМ, з/п – від 7 тис грн.

Інженер виробничо-технічного відділу
Вимоги: вища або неповна вища технічна освіта, бажано досвід роботи за фахом (але не обов’язково), з/п – від 6 тис грн.
Не космічні зарплати..
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:49

  jeugen написав:За кордонами Києва, Харкова, Одеси та Дніпра - сопоставні.
Наприклад в Кіровограді є багато досвідчених працівників, у яких руки з правильного місця ростуть, але працюють за 5000грн. Бо, як агенти - вони ніякі. І продати себе дорожче не можуть.

У этого две основные причины:
1. Коррупционо-олигархическая принудительная деиндустриализация.
2. Правовой нигилизм, что ставит с ног на голову "экономико-правовые отношения".
3. Чёрный экономический криминал от институтов Государственной власти.

В конечном итоге полное обнищание реального производителя, отсутствие возможности технологического развития, сворачивание рынка потребления, ...- бесперспективность работы производства в Украине, и на Украинский рынок.
- Это петля, что выдавливает основного производителя за пределы Украины.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44406 ... ezrabotnyh
Масштаб Разрушения реального производства уже давно достиг необратимого процесса.
Восстановить критические производственные мощностя уже не возможно, и процесс их уничтожения с Государством, при чём от имени институтов Государственной власти форсируется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:11

  Faceless написав:https://rabota.ua/company203681/vacancy7543571
Обычный менеджер... в Лисичанске!
Ужгород - аналогично - https://rabota.ua/company203681/vacancy7340435

начальник отделения в Киеве - 27 800 - https://rabota.ua/company203681/vacancy7256342

А за 11 000 в Киеве будут до второго пришествия искать

ЗП выросли, я этого не отрицаю. Много людей свалило в Польшу/Россию. Невидимая рука рынка все поставит на рыночные условия.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:25

Хороших не хватает. Работников много - работать некому.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:44

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  Кузя написав:На рынке сейчас полно толковых людей согласных работать за 10-15 тысяч.

Толковый и 10-15 тысяч - несовместимы


Зависит от возраста и пола.
В Украине дискриминируют людей по возрастному и гендерному признакам. Это носит массовый и доминирующий характер.
Часто отказывают в приеме на работу из-за этого, соответственно, люди старшего возраста и женщины вынуждены соглашаться на меньшую оплату, чтобы приняли на работу.

Т.е. и работать некому, и на работу не берут? Давайте честно: насколько люди старшего возраста готовы осваивать новые технологии, программы, оборудование? Учить иностранный язык? Мир меняется, развивается. Кто не идет в ногу со временем - тот и киснет на 6000.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51

  Faceless написав:https://rabota.ua/company203681/vacancy7543571
Обычный менеджер... в Лисичанске!
Ужгород - аналогично - https://rabota.ua/company203681/vacancy7340435

Открыл, почитал.
Озвученная сумма это средняя зп по банку. Сколько топы получают, знаете? А руководители? По этим вакансиям средней зп по банку не видать как своих ушей, обычная замануха.

По зарплатам Ощадбанка. Тут писали оклады свыше 10000 + премии. Ложь. Скажу из первых рук: оклады рядовых работников (сотрудники оперзала, экономисты) это минималка + 500/1000 грн в зависимости от должности. Премии (в %% от оклада, бывает от 30% до 200%) бывают ТОЛЬКО в Киеве и областных центрах. В райцентрах сотрудники Ощада премий не видели с 2000-х годов, работают на голой ставке минус налоги
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