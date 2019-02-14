Яких фахівців не вистачає на ринку

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Открыл, почитал. Озвученная сумма это средняя зп по банку. Сколько топы получают, знаете? А руководители? По этим вакансиям средней зп по банку не видать как своих ушей, обычная замануха.
По зарплатам Ощадбанка. Тут писали оклады свыше 10000 + премии. Ложь. Скажу из первых рук: оклады рядовых работников (сотрудники оперзала, экономисты) это минималка + 500/1000 грн в зависимости от должности. Премии (в %% от оклада, бывает от 30% до 200%) бывают ТОЛЬКО в Киеве и областных центрах. В райцентрах сотрудники Ощада премий не видели с 2000-х годов, работают на голой ставке минус налоги
По Ощаду - сперечатися не буду. Інформація від людини, якій запропонували посаду керівника відділу по розвитку з окладом 30 000грн та + щомісячною премією в стільки ж. По з/п ТОПів компанії в якій я працюю - директор департаменту - близько 70 000грн + бонуси, Начальник відділу - близько 25 000грн + бонуси. Генеральний директор - 30 000 євро + повне утримування + бонуси.