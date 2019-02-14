RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яких фахівців не
вистачає на ринку

Яких фахівців не вистачає на ринку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:02

  ЯЧитатель написав:
  Faceless написав:https://rabota.ua/company203681/vacancy7543571
Обычный менеджер... в Лисичанске!
Ужгород - аналогично - https://rabota.ua/company203681/vacancy7340435

Открыл, почитал.
Озвученная сумма это средняя зп по банку. Сколько топы получают, знаете? А руководители? По этим вакансиям средней зп по банку не видать как своих ушей, обычная замануха.

По зарплатам Ощадбанка. Тут писали оклады свыше 10000 + премии. Ложь. Скажу из первых рук: оклады рядовых работников (сотрудники оперзала, экономисты) это минималка + 500/1000 грн в зависимости от должности. Премии (в %% от оклада, бывает от 30% до 200%) бывают ТОЛЬКО в Киеве и областных центрах. В райцентрах сотрудники Ощада премий не видели с 2000-х годов, работают на голой ставке минус налоги

По Ощаду - сперечатися не буду. Інформація від людини, якій запропонували посаду керівника відділу по розвитку з окладом 30 000грн та + щомісячною премією в стільки ж.
По з/п ТОПів компанії в якій я працюю - директор департаменту - близько 70 000грн + бонуси, Начальник відділу - близько 25 000грн + бонуси. Генеральний директор - 30 000 євро + повне утримування + бонуси.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 434
З нами з: 08.08.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Дваждыдвашник і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для яких моделей авто цей рік стане останнім
R2 » Нед 17 лют, 2019 13:33
2 88
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 13:34
agcsc
Регулятор оприлюднив показники фондового ринку за 2018 рік
R2 » П'ят 15 лют, 2019 08:52
2 62
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 12:54
Волгарь
На ринку житлової нерухомості немає надлишку "метрів" -...
R2 » Сер 13 лют, 2019 21:21
2 160
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 20:38
patriotUA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.