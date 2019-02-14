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вистачає на ринку

Яких фахівців не вистачає на ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:18

  Faceless написав:
  Кузя написав:На рынке сейчас полно толковых людей согласных работать за 10-15 тысяч.

Толковый и 10-15 тысяч - несовместимы


По себе судим? :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:49

  NetSerpent написав:Вайтішніків! Треба більше вайтішніків!


Вайтишники хоть валюту приносят и торговый баланс выравнивают, а вот всякие продавашки бананов - вредители, так как покупают товары за валюту, а продают за гривну. Я бы 1 и 2-е группы бы ликвидировал.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:52

  rabotavakansii_com написав:А тем, кому за 40 хер куда берут, даже программистом!


Карьера программиста после 40 лет
https://dou.ua/forums/topic/5515/

В 40 лет быть джуном в IT - это несколько неправильно. В таком возрасте уже вырастают до сеньора/архитекта.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:56

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  Кузя написав:На рынке сейчас полно толковых людей согласных работать за 10-15 тысяч.

Толковый и 10-15 тысяч - несовместимы

Сказки не рассказывайте. Еще недавно скидывал вакансии - приватбанка нач. отделения в Киеве - 11 000 грн/месяц было.


На сайтах поиска работы, если зарплата официальная, то указывается брутто, то есть это не 11000 на руки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:05

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

  ЯЧитатель написав:Открыл, почитал.
Озвученная сумма это средняя зп по банку. Сколько топы получают, знаете? А руководители? По этим вакансиям средней зп по банку не видать как своих ушей, обычная замануха.

С чего вы взяли, что это средняя ЗП по всему банку, а не не по позиции этого уровня? Для менеджера по клиентам с опытом - совершенно реальная цифра. И что вам те ТОПы. Не знаю сколько сейчас штат Привата, были годы, когда он достигал 30 000, и ЗП ТОПа в 1 млн в средней бы занимала всего пару десятков грн.

Ну если не верите в такой уровень окладов, вот еще примеры:
Черновцы, 11 000, Альфабанк - https://rabota.ua/company583287/vacancy7542194
Сумы, для студента/без опыта, ОТПбанк, от 8000 - https://rabota.ua/company1042/vacancy7239121
Харьков, Абанк, 11 000 - https://rabota.ua/company941895/vacancy7411449

В целом уровень примерно тот же. Просто в 90% случаев банки не пишут окладов в вакансиях (впрочем, не только банки). Нет ничего невероятного в том, что даже в регионах сотрудник отделения с опытом зарабатывал поболее 10к, начотделения от 25к.
  ЯЧитатель написав:По зарплатам Ощадбанка. Тут писали оклады свыше 10000 + премии. Ложь. Скажу из первых рук: оклады рядовых работников (сотрудники оперзала, экономисты) это минималка + 500/1000 грн в зависимости от должности. Премии (в %% от оклада, бывает от 30% до 200%) бывают ТОЛЬКО в Киеве и областных центрах. В райцентрах сотрудники Ощада премий не видели с 2000-х годов, работают на голой ставке минус налоги

Ощад - своеобразная контора, причем полная контрастов.

  rjkz написав:На сайтах поиска работы, если зарплата официальная, то указывается брутто, то есть это не 11000 на руки.

Далеко не всегда
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:09

  rjkz написав:На сайтах поиска работы, если зарплата официальная, то указывается брутто, то есть это не 11000 на руки.

На сайтах кожен вказує, як хоче. Загалом - так. Вказується брутто, бо вона більш приваблива.
А що до з/п керівника в Києві - то зараз водії в компаніях отримують на руки 15.
Мені цікаво подивитися на цю нездару - який/-а пішли працювати керівником відділення ПриватБанка за 11 000грн.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:16

  AlifeSoft написав:В 40 лет быть джуном в IT - это несколько неправильно. В таком возрасте уже вырастают до сеньора/архитекта.

Было на фирме парочка архитектов, несколько миддлов и какое-то количество джунов.. Прошло 10 лет, выросли и стали все синьорами... Они будут меряться кто из них больший синьор, и кто работать будет?
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:31

  Patrick написав:
  AlifeSoft написав:В 40 лет быть джуном в IT - это несколько неправильно. В таком возрасте уже вырастают до сеньора/архитекта.

Было на фирме парочка архитектов, несколько миддлов и какое-то количество джунов.. Прошло 10 лет, выросли и стали все синьорами... Они будут меряться кто из них больший синьор, и кто работать будет?

Взагалі-то в ІТ не прийнято працювати на одному місці більше 2-х років. Деградувати починаєш.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:32

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:
Зависит от возраста и пола.
В Украине дискриминируют людей по возрастному и гендерному признакам. Это носит массовый и доминирующий характер.
Часто отказывают в приеме на работу из-за этого, соответственно, люди старшего возраста и женщины вынуждены соглашаться на меньшую оплату, чтобы приняли на работу.

Т.е. и работать некому, и на работу не берут? Давайте честно: насколько люди старшего возраста готовы осваивать новые технологии, программы, оборудование? Учить иностранный язык? Мир меняется, развивается. Кто не идет в ногу со временем - тот и киснет на 6000.


А что Вы имеете ввиду под "старшего возраста"?
Сколько это? Насколько я знаю, уже в почти 40 люди испытывают трудности с приемом на работу. Потом, каждые 5 лет сложность трудоустройства удваивается.
Новые технологии - что именно Вы имеете ввиду? Технологии бывают разные - информационные, технические, пищевые и тд. Если технолог пищевого профиля начнет в 50 лет пытаться стать программистом и у него это получится - то это еще не значит, что его возьмут на работу. Я не в теме, но есть знакомый, недавно окончивший обучение, в 35 лет не может найти работу программистом, говорят - старый уже, поздно начинать. А в ряде стран в 50+ идут учиться и находят работу.
Если-же говорить о развитии профильных технологий, то специалисты вполне их осваивают в течении всей жизни. Да, есть кадры, которые чему-то одному научились и на этом все, но их навалом во всех отраслях и их можно не брать на работу уже в 25. Но не по причине возраста, а по причине профнепригодности.
Вы знаете, я знаю компании, где одним из условий принятия на работу - знание языка, но в работе он нафиг не нужен и платить за его владение никто не думает. Есть знакомый, пенсионного возраста, на фирме где работает зарплата ну очень маленькая, хотя фирма очень узкопрофильная и он в этой узкой области проработал всю жизнь, но зарплату не повышают и не индексируют, платят что-то в районе 4 кгрн. При этом владеет свободно немецким, в том числе техническим по профилю работы и применяет это при проведении семинаров с участием немцев и английским разговорным. Несколько лет пытается что-то найти в другой компании на более оплачиваемую работу, но, несмотря на объявления о поиске персонала в этой-же области, его не берут не смотря ни на языки ни на огромный опыт работы.

Это называется эйджизм, дискриминация по возрастному признаку.
И кстати, вы пройдитесь по курсам иностранных языков - там хватает людей старшего возраста, я встречал и 55-60. Все они могут - и языки учить в том числе.
Есть у меня знакомые, юристы, муж и жена.
И как-то жизнь свела с директором юридической фирмы, он мне не был обязан, но я спросил или ему нужны хорошие юристы (у обоих одинаковое образование - вместе учились, и схожий опыт - сначала работали в одном месте). Он ответил, что" мужика возьму, а бабу - нет".
Это называется сексизм, дискриминация по гендерному признаку.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:34

Patrick
 
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