По себе судим?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:18
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:49
Вайтишники хоть валюту приносят и торговый баланс выравнивают, а вот всякие продавашки бананов - вредители, так как покупают товары за валюту, а продают за гривну. Я бы 1 и 2-е группы бы ликвидировал.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:52
Карьера программиста после 40 лет
В 40 лет быть джуном в IT - это несколько неправильно. В таком возрасте уже вырастают до сеньора/архитекта.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:56
На сайтах поиска работы, если зарплата официальная, то указывается брутто, то есть это не 11000 на руки.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:05
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
С чего вы взяли, что это средняя ЗП по всему банку, а не не по позиции этого уровня? Для менеджера по клиентам с опытом - совершенно реальная цифра. И что вам те ТОПы. Не знаю сколько сейчас штат Привата, были годы, когда он достигал 30 000, и ЗП ТОПа в 1 млн в средней бы занимала всего пару десятков грн.
Ну если не верите в такой уровень окладов, вот еще примеры:
Черновцы, 11 000, Альфабанк -
Сумы, для студента/без опыта, ОТПбанк, от 8000 -
Харьков, Абанк, 11 000 -
В целом уровень примерно тот же. Просто в 90% случаев банки не пишут окладов в вакансиях (впрочем, не только банки). Нет ничего невероятного в том, что даже в регионах сотрудник отделения с опытом зарабатывал поболее 10к, начотделения от 25к.
Ощад - своеобразная контора, причем полная контрастов.
Далеко не всегда
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:09
На сайтах кожен вказує, як хоче. Загалом - так. Вказується брутто, бо вона більш приваблива.
А що до з/п керівника в Києві - то зараз водії в компаніях отримують на руки 15.
Мені цікаво подивитися на цю нездару - який/-а пішли працювати керівником відділення ПриватБанка за 11 000грн.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:16
Было на фирме парочка архитектов, несколько миддлов и какое-то количество джунов.. Прошло 10 лет, выросли и стали все синьорами... Они будут меряться кто из них больший синьор, и кто работать будет?
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:31
Взагалі-то в ІТ не прийнято працювати на одному місці більше 2-х років. Деградувати починаєш.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:32
А что Вы имеете ввиду под "старшего возраста"?
Сколько это? Насколько я знаю, уже в почти 40 люди испытывают трудности с приемом на работу. Потом, каждые 5 лет сложность трудоустройства удваивается.
Новые технологии - что именно Вы имеете ввиду? Технологии бывают разные - информационные, технические, пищевые и тд. Если технолог пищевого профиля начнет в 50 лет пытаться стать программистом и у него это получится - то это еще не значит, что его возьмут на работу. Я не в теме, но есть знакомый, недавно окончивший обучение, в 35 лет не может найти работу программистом, говорят - старый уже, поздно начинать. А в ряде стран в 50+ идут учиться и находят работу.
Если-же говорить о развитии профильных технологий, то специалисты вполне их осваивают в течении всей жизни. Да, есть кадры, которые чему-то одному научились и на этом все, но их навалом во всех отраслях и их можно не брать на работу уже в 25. Но не по причине возраста, а по причине профнепригодности.
Вы знаете, я знаю компании, где одним из условий принятия на работу - знание языка, но в работе он нафиг не нужен и платить за его владение никто не думает. Есть знакомый, пенсионного возраста, на фирме где работает зарплата ну очень маленькая, хотя фирма очень узкопрофильная и он в этой узкой области проработал всю жизнь, но зарплату не повышают и не индексируют, платят что-то в районе 4 кгрн. При этом владеет свободно немецким, в том числе техническим по профилю работы и применяет это при проведении семинаров с участием немцев и английским разговорным. Несколько лет пытается что-то найти в другой компании на более оплачиваемую работу, но, несмотря на объявления о поиске персонала в этой-же области, его не берут не смотря ни на языки ни на огромный опыт работы.
Это называется эйджизм, дискриминация по возрастному признаку.
И кстати, вы пройдитесь по курсам иностранных языков - там хватает людей старшего возраста, я встречал и 55-60. Все они могут - и языки учить в том числе.
Есть у меня знакомые, юристы, муж и жена.
И как-то жизнь свела с директором юридической фирмы, он мне не был обязан, но я спросил или ему нужны хорошие юристы (у обоих одинаковое образование - вместе учились, и схожий опыт - сначала работали в одном месте). Он ответил, что" мужика возьму, а бабу - нет".
Это называется сексизм, дискриминация по гендерному признаку.
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