Яких фахівців не вистачає на ринку

Додано: Пон 18 лют, 2019 14:32

Gastarbaiter написав: rjkz написав:

Зависит от возраста и пола.

В Украине дискриминируют людей по возрастному и гендерному признакам. Это носит массовый и доминирующий характер.

Часто отказывают в приеме на работу из-за этого, соответственно, люди старшего возраста и женщины вынуждены соглашаться на меньшую оплату, чтобы приняли на работу. Зависит от возраста и пола.В Украине дискриминируют людей по возрастному и гендерному признакам. Это носит массовый и доминирующий характер.Часто отказывают в приеме на работу из-за этого, соответственно, люди старшего возраста и женщины вынуждены соглашаться на меньшую оплату, чтобы приняли на работу.

Т.е. и работать некому, и на работу не берут? Давайте честно: насколько люди старшего возраста готовы осваивать новые технологии, программы, оборудование? Учить иностранный язык? Мир меняется, развивается. Кто не идет в ногу со временем - тот и киснет на 6000. Т.е. и работать некому, и на работу не берут? Давайте честно: насколько люди старшего возраста готовы осваивать новые технологии, программы, оборудование? Учить иностранный язык? Мир меняется, развивается. Кто не идет в ногу со временем - тот и киснет на 6000.

А что Вы имеете ввиду под "старшего возраста"?Сколько это? Насколько я знаю, уже в почти 40 люди испытывают трудности с приемом на работу. Потом, каждые 5 лет сложность трудоустройства удваивается.Новые технологии - что именно Вы имеете ввиду? Технологии бывают разные - информационные, технические, пищевые и тд. Если технолог пищевого профиля начнет в 50 лет пытаться стать программистом и у него это получится - то это еще не значит, что его возьмут на работу. Я не в теме, но есть знакомый, недавно окончивший обучение, в 35 лет не может найти работу программистом, говорят - старый уже, поздно начинать. А в ряде стран в 50+ идут учиться и находят работу.Если-же говорить о развитии профильных технологий, то специалисты вполне их осваивают в течении всей жизни. Да, есть кадры, которые чему-то одному научились и на этом все, но их навалом во всех отраслях и их можно не брать на работу уже в 25. Но не по причине возраста, а по причине профнепригодности.Вы знаете, я знаю компании, где одним из условий принятия на работу - знание языка, но в работе он нафиг не нужен и платить за его владение никто не думает. Есть знакомый, пенсионного возраста, на фирме где работает зарплата ну очень маленькая, хотя фирма очень узкопрофильная и он в этой узкой области проработал всю жизнь, но зарплату не повышают и не индексируют, платят что-то в районе 4 кгрн. При этом владеет свободно немецким, в том числе техническим по профилю работы и применяет это при проведении семинаров с участием немцев и английским разговорным. Несколько лет пытается что-то найти в другой компании на более оплачиваемую работу, но, несмотря на объявления о поиске персонала в этой-же области, его не берут не смотря ни на языки ни на огромный опыт работы.Это называется эйджизм, дискриминация по возрастному признаку.И кстати, вы пройдитесь по курсам иностранных языков - там хватает людей старшего возраста, я встречал и 55-60. Все они могут - и языки учить в том числе.Есть у меня знакомые, юристы, муж и жена.И как-то жизнь свела с директором юридической фирмы, он мне не был обязан, но я спросил или ему нужны хорошие юристы (у обоих одинаковое образование - вместе учились, и схожий опыт - сначала работали в одном месте). Он ответил, что" мужика возьму, а бабу - нет".Это называется сексизм, дискриминация по гендерному признаку.